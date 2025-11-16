全国高校サッカー選手権の群馬県大会決勝が１６日に行われ、前橋育英と前橋商業が激突しました。 決勝戦は前回大会王者の黄色と黒の前橋育英と、５年ぶりの優勝を目指す白と黒の前橋商業で、両チームが決勝で対戦するのは、９年ぶりです。 育英は前半２０分のコーナーキック、５番久保のヘディングシュートはキーパーに阻まれ得点とはなりません。 一方の前商は２３分、左サイドから