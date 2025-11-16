大分県警竹田署は16日、竹田市直入町下田北で12日午後4時ごろ、牛が脱走したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。牛の特徴は和牛（体毛:黒色、成牛、雌、耳に1610360959のタグ着用、妊娠中）で、妊娠中であることから、興奮している可能性もあるという。