大分県日田市の大山ダムそばに立つ、人気漫画「進撃の巨人」の主人公の銅像を磨く清掃作業があった。完成5年を迎えてもファンを集める「聖地」。15日に実施され、約100人が参加した。作者の諫山創さんの出身地という縁で建てられた像は、主人公エレンとミカサ、アルミンの3体。ダムを見上げる姿が漫画の場面を思い起こさせ、海外からもファンが訪れる。市によると、「進撃」関連の地元経済効果は70億円超に上る。像は24日ま