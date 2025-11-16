広大なススキの草原で知られる静岡県東伊豆町の細野高原で16日、スポンジ製の刀で戦うチャンバラ合戦が初めて行われました。 【動画】広大なススキの草原でバトル静岡県東伊豆町「細野高原」でチャンバラ合戦 武器はスポンジ製の刀 ＝静岡・東伊豆町 ＜かけ声＞ 「戦、開始！」「オー！」 チャンバラ合戦は2011年に大阪で始まったとされ、当たっても痛くないスポンジ製の刀で戦い、誰でも侍の気分を味わえます。 「秋