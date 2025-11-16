全国高校サッカー選手権広島大会決勝が行われ、広島皆実高校が３大会ぶり１８度目の優勝を果たしました。 エディオンピースウイング広島で行われた広島皆実高校 対 沼田高校の決勝戦！ 試合が動いたのは前半２分、皆実キャプテン、野村のフリーキックをゴール前に折り返し、混戦の中、最後、決めたのは久保田！ ２年生エースの得点で皆実が先制します。 その後、沼田に攻め込まれる展開が続きま