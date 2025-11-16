º£½µ¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉôÌç¤Ï¥Ô¥ó¤Î¡ØG440¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤¬¥È¥Ã¥×3¤òÆÈÀê¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¥Ô¥ó¤Î¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¥é¥ó¥­¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢º£½µ¤Ï¥ê¥ç¡¼¥Þ¤Î¿·ºî¡Ø¥Þ¥­¥·¥Þ 3 SST¡Ù¤¬5°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Âç¼ê¥á¡¼¥«¡¼°Ê³°¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¥È¥Ã¥×5¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤Î²÷µó¡£¥ê¥ç¡¼¥Þ¤Î¿Íµ¤¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆóÌÚ¥´¥ë¥Õ¿å¸ÍÅ¹¤Î»³ËÜÄ¾¼ù¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥Þ¥­¥·¥Þ3¡Ù¤ÎÅ¬¹ç¥â¥Ç¥ë¤È¡Ø¥Þ¥­¥·¥Þ3¡Ù¤Î¹âÈ¿È¯¥â¥Ç¥ë¤Î´é¤Ï¾¯¤·°ã¤¤¤Þ¤¹¡ÖÂç¼ê¥á¡¼