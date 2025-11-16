千歳市のアパートで火事があり、火元とみられる2階の部屋から50代の男性の遺体が見つかりました。２階の部屋から勢いよく立ち上る煙。火事があったのは千歳市信濃4丁目にある2階建てのアパートです。(2025年11月16日)午後5時前、通行人から「アパート2階から炎と煙が見える。爆発も起きた」と消防に通報がありました。消防によりますと火はおよそ1時間後にほぼ消し止められましたが、この火事で、火元とみられる