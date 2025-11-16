全国高校サッカー選手権の県大会決勝戦が行われ、神村学園が鹿児島城西を破り、2年ぶり12回目の優勝を果たしました。夏のインターハイ王者の神村学園と連覇を狙う鹿児島城西の決勝戦。試合は前半12分、神村学園の日高が右サイドを突破し中へ。J1町田ゼルビア内定の徳村が合わせ、先制します。神村はさらに29分、徳村のシュートは阻まれますが、倉中が頭で押し込み追加点。神村は後半16分にも細山田のコ}