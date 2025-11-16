いち早く現場に駆け付け救命率の向上に役立てようと、富士市の公立病院で、ラピッド・ドクターカーが導入されました。東部の公立病院では、初めての試みです。 【動画】富士市の公立病院に導入「ラピッド・ドクターカー」お披露目 救急医と救急救命士がいち早く現場に救命率の向上へ ＝静岡・富士市 富士市立中央病院では12月から、救急専門医と救急救命士が医療機器を持って現場に駆け付け、いち早く治