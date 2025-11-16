呉市の集合住宅で女性を自宅に連れ込み殴ったとして逮捕された男が、リュックサックを奪っていたことがわかりました。 ４２歳の男は、１４日午後７時ごろ、集合住宅の共用部分にいた面識のない女性（４０代）を無理やり引っ張って自室に連れ込み、頭を金づちのようなもので何度も殴ったとして逮捕されました。 近所に住む人「９時前に救急車が来て、パトカーがいて初めてわかった」 警察によりますと、容疑者の部屋から女