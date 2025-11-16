ボートレース戸田のG1「開設69周年記念戸田プリムローズ」は16日、5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、17日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。山口剛（43＝広島）は準優勝戦11R、握った丸野一樹を受け止めて悠々と逃げ切った。「舟が押して、返ってくる感じがあるので先に回れば（大丈夫）だと思っていた。戸田は思い切って乗れることが大事で、その部分がある」52号機は実戦型で仕上がりは万全。水面の狭