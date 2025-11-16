◇練習試合阪神0―4中日（2025年11月16日安芸）「4番一塁」で出場した阪神の前川は3打数無安打にも「結果は良くなかったけど、内容は良かった」と“糸井打法”に手応えをにじませた。臨時コーチに招かれた球団OBの糸井スペシャルアンバサダーに、13日に指導を受けた。広かったステップ幅、2度引きをしていたトップのつくり方を指摘された。助言をもらってから日が浅く、無意識で実践できるほどまだ体に染みついていない