広島、中日、楽天などで活躍した紀藤真琴氏（60）と元中日の山本昌氏（60）が、16日までにYouTube「ピカイチ名古屋チャンネル」に出演。星野監督時代の衝撃のエピソードを明かした。現役時代はやんちゃで奔放だった紀藤氏。ある時、大のラジコン好きの山本昌氏のフェラーリのラジコンが欲しくなり、球場に持ってきてもらった。そして、あろうことか試合中にとんでもない“悪さ”をしでかす。「選手ロッカー前の通路がすごく