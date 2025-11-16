英自動車大手ジャガー・ランドローバーのＳＵＶ「ディフェンダー」の魅力を自然の中で改めて知ってもらおうと、同社日本法人は１５、１６日、静岡県伊東市の「奏の森リゾート」で、ライフスタイル体験イベント「ＤＥＳＴＩＮＡＴＩＯＮＤＥＦＥＮＤＥＲ（ディスティネーション・ディフェンダー）２０２５」を開催した。ディフェンダーの強みの一つは悪路での走破能力だが、都市部にいる国内のオーナーの多くは、普段使いの中