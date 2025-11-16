格闘技イベント「ＯＮＥ１７３」（１６日、東京・有明アリーナ）で、元Ｋ―１世界３階級制覇王者の武尊（３４）がデニス・ピューリック（４０＝カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）に完勝。試合後、引退試合の相手に因縁の相手を指名した。３月のロッタン・ジットムアンノン（タイ）戦で１ラウンドＫＯ負けを喫してからの再起戦となる武尊は、１ラウンド（Ｒ）から素早い動きと鋭い打撃で攻め込む。中盤に左フックでこめかみを