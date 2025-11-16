2010年代半ば、「カープ女子」という言葉が世間を賑わせた。赤いユニフォームに身を包んだプロ野球・広島東洋カープのファンが球場を埋め尽くし、ビジター球場でも「スタンドの半分が赤」になると話題になった。しかし近年、その熱狂は徐々に落ち着きを見せている。プロ野球全体が観客動員数を伸ばす中、広島の数字は横ばいが続く。何が起きているのか。ホームもビジターも「赤」に変化が？日本野球機構（NPB）の公式データによれ