有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER。11月のアシスタントは、タイムマシーン3号・山本浩司とアルコ＆ピース・酒井健太です。11月9日（日）の放送では、美容室でシャンプー後に渡される“蒸しタオル”の使い道について話題が及びました。 （左