実家や義実家を頼れるかどうかは人それぞれ…。子育て環境は人それぞれ違うから、それぞれの当たり前が噛み合わないのは致し方ありませんよね。でも家も子どもたちの距離も近いとなると、ママ友付き合いはどうにかうまく立ち回りたいものですが…。＞＞【まんが】祖父母に子育て頼っちゃダメですか？(ウーマンエキサイト編集部)