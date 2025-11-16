◆天皇杯▽準決勝町田２―０ＦＣ東京（１６日・国立）ＦＣ東京は延長戦の末、町田に０―２で敗れ、１４大会ぶりの決勝進出を逃した。延長前半１３分に町田ＭＦ林幸多郎にループシュートを決められ、同後半４分にもＦＷオセフンに追加点を与えた。前後半を通じて守備陣が耐えたが、攻撃のチャンスは少なく、延長戦で屈した。松橋力蔵監督は「結果は残念なものになった。９０分の試合を通して、自分のたちの流れがなかなかつ