タレントの指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ「≠ＭＥ」が１６日、神奈川・海老名西口中心広場で１１枚目のシングル「排他的ファイター」のリリース記念イベントを開催した。関東圏でリリースイベントを行うのは、昨年８月以来。前作を発売した今年４月にイベントを予定していたものの、開催直前に「壊し屋」と呼ばれる一般客による暴動で中止となっていた。この日はトラブルなく行われ、リーダーの蟹沢萌子は「たく