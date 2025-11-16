「ＯＮＥ」（１６日、有明アリーナ）Ｋ−１元３階級王者・武尊（３４）＝ｔｅａｍＶＡＳＩＬＥＵＳ＝がデニス・ピューリック（４０）＝カナダ＝に２回ＫＯ勝ちで再起戦を飾った。試合後の勝利者インタビューでは「もう前回ロッタン選手に１回で速攻負けちゃって、ファンの思いを裏切ったと思ったので。でも裏切ったままじゃ、格闘技人生終われない。死ぬ気で練習してきた」と涙ながらに語った後、「僕は次の試合で現役を引