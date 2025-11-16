カブスからＦＡとなっているジャスティン・ターナー内野手が１５日（日本時間１６日）、「ＭＬＢＡＷＡＲＤ」の集合写真を自身のインスタグラムにアップした。ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が司会を務めた同イベント。マリナーズのローリーや、メッツのソトなど一流メジャーリーガーが多数、会場に駆けつけた。ターナーがアップした集合写真にはそんな一流選手と参加した関係者が一同に会している。ベッツは右端で穏