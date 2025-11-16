16日午前11時15分ごろ、三重県の鳥羽海上保安部に「操業中の漁船から1人がいなくなった」と通報があった。通報の直前、行方を捜索していた別の船が、同県志摩市の沖合で漁師丑岡章さん（68）＝同県鳥羽市＝を救助したが、搬送先の病院で死亡が確認された。同保安部によると溺死で、転落したとみて調べている。丑岡さんは16日午前4時半ごろ、船長と2人で鳥羽市の漁港を出発。丑岡さんがいなくなっていることに操船中の船長が気