「ＯＮＥ」（１６日、有明アリーナ）Ｋ−１元３階級王者・武尊（３４）＝ｔｅａｍＶＡＳＩＬＥＵＳ＝がデニス・ピューリック（４０）＝カナダ＝に２回ＫＯ勝ちで再起戦を飾った。１回、鋭い右を浴びせて観客を沸かせると、１分３０秒過ぎにカウンターの右フックを浴びせてダウンを奪った。その後も打ち合いで優位に立ち、終了間際にも右ストレートを浴びせて、２度目のダウンを奪った。２回は右のカーフキックで畳みかけ