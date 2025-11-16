福島市長選は１６日、投開票され、新人で前衆院議員の馬場雄基氏（３３）（無）が、３選を目指した現職・木幡浩氏（６５）（無＝国民・社民推薦）と新人で政治団体代表の高橋翔氏（３７）（無）を破り、初当選を果たした。投票率は４７・３４％（前回３４・７９％）。馬場氏は、立憲民主党の衆院議員を辞職して立候補。木幡氏は自民、立民、公明各党の地方組織の推薦も受けたが、福島駅前再開発計画の一部見直しなど刷新を訴え