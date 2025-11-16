【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17日本代表 3−0 U-17南アフリカ代表（日本時間11月15日／アスパイア・ゾーン-ピッチ3）【映像】鮮やかな胸トラップ→右足フィニッシュU-17日本代表で背番号10を背負うFW吉田湊海（鹿島ユース）が、完璧なフィニッシュワークから追加点。実況も思わず「お前が10番だ！」とシャウトした。U-17日本代表は11月15日、U-17ワールドカップのラウンド32でU-17南アフリカ代表と対戦。吉田は