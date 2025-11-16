16日も日本列島は秋晴れでした。週末、土日とも晴れるのは全国的に久々で、東京では9月下旬以降、実に7週間ぶり。青空の下、各地でこの時期らしいイベントが開かれました。秋晴れの空の下、山形・天童市で行われたのは、鍋の祭典「令和鍋合戦」。富山県のカニ鍋をはじめ、静岡おでんなど全国のご当地鍋が軒を連ねました。「いろんなの食べられておいしいし、楽しいし、天気もいいからとても良かった」といった声も聞かれ、訪れた人