このイベントは「佐渡島の金山」が世界遺産に登録されたこと受け、県内外へその魅力を発信しようと佐渡市が行っています。イベントでは訪れた人が金塊のつかみ取りや小判づくりを体験。また、佐渡の伝統芸能鬼太鼓も披露され、多くの観客を魅了していました。＜訪れた夫婦＞「同じ新潟県ですけどなかなか機会がないので気軽に見られるのはとても良い」訪れた人は世界遺産の価値を理解しつつ、佐渡の文化を身近に感じていました。