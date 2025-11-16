有田焼の名窯・源右衛門窯は、半世紀以上続く干支シリーズの酒器をリニューアル。2026年の干支「午(うま)」をテーマにした新作として、「紺朱十二支(午) 盃(2個組)」(1万1000円)を発売した。【写真】付属の木箱は、収納だけでなく盃の飾り台にもなる工夫が加えられている。飾って楽しめる酒器として、贈答品にも最適な逸品紅と藍の馬が一対で描かれており、新春の席にも華やぎを添える「紺朱十二支(午) 盃(2個組)」(1万1000円)■軽