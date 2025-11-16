×¢»³Ë¾´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëU-17ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ11·î15Æü¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëU-17¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥é¥¦¥ó¥É32¤ÇÆî¥¢¥Õ¥ê¥«ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¼ó°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾¤ò¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç½ª¤¨¤¿¤Ê¤«¡¢48Ê¬¤ËÀõÅÄÂçæÆ¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢59Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎµÈÅÄÌ«³¤¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç²ÃÅÀ¤¹¤ë¤È72Ê¬¤Ë¤âÆ£°ææÆÂç¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¹­¤²¤Æ¡¢£³¡Ý£°¤Î²÷¾¡¤ò¼ý¤á¤¿¡£ ¥¢¥Õ¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¡ØAFRICA TOP S