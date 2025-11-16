11月13日、モデルでタレントのローラが、『トークィーンズ』（フジテレビ系）に出演。6年ぶりにバラエティ番組に出演し、“ビジュ変”ぶりが驚きを集めている。大御所にも嫌味なくタメ口、「オッケー」「いい感じ〜！」などが口癖という“天然キャラ”で、かつてバラエティ番組を席巻していたローラ。2015年には、活動拠点をアメリカ・ロサンゼルスに移し、露出が激減していた。「番組内では、いとうあさこさんらと『10年たつ