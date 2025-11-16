大相撲九州場所８日目（１６日、福岡国際センター）、新関脇安青錦（２１＝安治川）が関脇王鵬（２５＝大嶽）を下して７勝目。首位と１差を守った。安青錦は頭を下げて土俵際まで攻め込むと、最後は渡し込みを決めて快勝。取組後は「中に入りたかったけど、入れてもらえなかった。我慢して相手が引いたところを出ていけた」と振り返った。中日を終えて１敗での折り返し。「自分の相撲を取れていないときもある。でも、体は動い