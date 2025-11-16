【モデルプレス＝2025/11/16】日本テレビ「有吉の壁」の公式YouTubeチャンネルが16日に更新された。お笑いコンビ・蛙亭のイワクラが、お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介との破局について言及する場面があった。【写真】破局の女性芸人がぶっちゃけ「これで晴れて堂々と…」◆蛙亭イワクラ、オズワルド伊藤との破局に言及オープニングトークでは、出演者たちが近況トークを展開。有吉弘行から「イワクラさんが破局…」と触れられ