デジタル画像には、画像の色数を削減したり異なる色で置き換えたりする際に使われる「ディザリング」という技法があります。ディザリングはどのようなもので、なぜ必要なのかについてデザインエンジニアのダン・ホリック氏が解説しています。Why do we need dithering? | Dan Hollickhttps://typefully.com/DanHollick/why-do-we-need-dithering-Ut7oD4kデジタル画像における色表現法のひとつが、「RGB(赤、緑、青)」です。RGBでは