事情があって別の部屋で寝ている飼い主さんを、毎朝出待ちしているという子猫。カメラで確認してみると、思わず涙してしまう健気すぎる姿が…！ 多くの反響を呼んだ投稿は記事執筆時点で11万回再生を突破し、「尊い、尊すぎます！」「涙出てきちゃいました」「抱きしめたくなります♡」といったコメントが寄せられています。 【動画：飼い主さんが起きる時間になると、"子猫"が…カメラが捉えた"胸を打つ光景"】 一緒に寝