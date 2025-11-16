広島は準決勝で神戸と対戦し0-2で敗れた第105回天皇杯全日本サッカー選手権は11月16日に準決勝2試合が行われ、サンフレッチェ広島はヴィッセル神戸と対戦し0-2で敗れた。3年ぶりの決勝進出とはならなかったなか、日本代表GK大迫敬介がPKを献上したシーンや、やり直しについて言及した。広島は東洋工業時代以来56大会ぶりの優勝を目指しているなか、2回戦からブリュー佐賀戦（3-1）、藤枝MYFC戦（5-2）、清水エスパルス戦（3-0