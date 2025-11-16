ボートレース戸田のG1「開設69周年記念戸田プリムローズ」は16日、5日目10〜12Rで準優勝戦が行われ、17日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。完勝劇で優勝戦一番乗りを決めた。今泉友吾（35＝東京）は準優勝戦10Rで逃げ切り。4カドの中野次郎が捲ってきたが慌てず騒がずの巧旋回で外を寄せつけなかった。「優勝戦に乗れてうれしい。前節の浜名湖周年が全然駄目だったので何のプレッシャーもなかった」と