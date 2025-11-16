浦和は１６日、ＤＦマリウス・ホイブラーテン（３２）、ＦＷチアゴ・サンタナ（３０）が契約満了により、今季でチームを離れると発表した。ノルウェー出身のホイブラーテンは、２３年に加入してリーグ戦１０４試合に出場。２３年５月のＡＣＬ優勝にも貢献し、同年にはＪ１リーグのベストイレブンも受賞。今季は副キャプテンを務めていた。「この３年間、浦和レッズのためにプレーできたことは、名誉であり、光栄なことでした。