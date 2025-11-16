天皇皇后両陛下の長女、愛子さまは初めての外国公式訪問となるラオスに17日に出発されます。愛子さまは17日午前、羽田空港を出発しラオスに向かわれます。6日間にわたるラオス公式訪問は、外交関係樹立70周年の節目に当たってのもので、愛子さまにとって初めての外国公式訪問です。ラオスの駐日大使は訪問について──駐日ラオス大使アンパイ・キンダヴォン氏「皇室の訪問はとても意義深く歴史的なことです。ラオスの人々は彼女