【新華社東京11月16日】日本の高市早苗首相は先日、国会答弁で中国台湾地区について露骨な挑発的発言を行い、武力による威嚇や戦争を主張した。中国側が再三にわたり厳しい申し入れを行った後も、高市氏は誤りを認めず、発言の撤回や悪影響の排除を拒否した。台湾に関する「暴言」は一時の失言ではなく、かねてより企図されていた公然たる主張であることを改めて証明している。高市氏は首相就任から1カ月足らずで、歴史認識や