ABCテレビ・岩本計介アナウンサーが16日、朝の情報番組『おはよう朝日です』（月〜金前5：00※関西ローカル）を来春卒業すると明らかにした。同日、万博記念公園で開催された『おは朝パーク2025〜あしたも元気でいってらっしゃい』のステージで発表。同番組就任から丸11年の節目となる、来年3月27日をもって卒業する。【写真】突如…『おは朝』岩本計介アナ、卒業発表の様子11年間にわたりABCテレビの朝の顔として親しまれ