一般財団法人「球心会」代表の王貞治さん（８５）が１６日、ジャイアンツタウンスタジアム（東京都稲城市）で行われたソフトボール女子・ニトリＪＤリーグの始球式に登場した。年間王者を決めるダイヤモンドシリーズ（読売新聞社、よみうりランド協力）の決勝戦を前に、王さんは下手投げを披露。ボールはワンバウンドで捕手のミットに収まり、「もうちょっと良い球を投げられると思っていた」と笑顔で語った。３月にオープン