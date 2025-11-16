11月19日の「国際男性デー」を前に、男性の更年期障害をテーマとしたトークセッションが行われました。男性の健康や幸福に目を向け、ジェンダー平等を促す「国際男性デー」にちなんだ今回のイベント。会場には多くの「男性」の姿が見られました。男性の更年期がテーマのセッションでは、元放送作家の鈴木おさむ氏と、タレントの渡辺満里奈さんが自身の体験を語り、医師らとともに症状への理解を深めました。鈴木おさむ氏:バラエテ