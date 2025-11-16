序盤の不調から一転してプレミアリーグでは5戦無敗と好調を維持しているマンチェスター・ユナイテッド。10月最初のゲームとなったサンダーランド戦から負けておらず、直近のトッテナム戦はビハインドで迎えた後半アディショナルタイムにマタイス・デ・リフトに得点が生まれ、無敗を継続している。そんなユナイテッドの無敗の転機となったのが、GKセネ・ラメンスの抜擢だ。今夏ベルギーのアントワープからやってきたGKで、無敗が始