イタリア代表のDFマッティア・カルダーラが現役引退を発表した。カルダーラはアタランタユース出身のDFで、その後はユヴェントス、ミランでプレイし、2024年からはセリエBのモデナに在籍。今夏クラブを離れて無所属となっていた。怪我に悩まされたキャリアとなっており、18-19シーズンは42試合、20-21シーズンは17試合、23-24シーズンは37試合を負傷で欠場している。カルダーラは『GIANLUCA DIMARZIO』を通じて今回の引退を発表。