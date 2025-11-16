元ドルトムントの指揮官エディン・テルジッチ氏は教え子であるジェイドン・サンチョ（25）の能力を最大限引き出す方法を明かした。サンチョは今シーズン、マンチェスター・ユナイテッドからアストン・ヴィラへレンタル移籍を果たしているが、ここまでは公式戦8試合の出場でゴールもアシストも記録できていない。コンディションの問題からプレイタイムも336分と限られている。ここまではヴィラで期待に応えるパフォーマンスを残せて