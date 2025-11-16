大相撲九州場所は中日・8日目。ただ1人勝ちっぱなしの横綱・大の里はきょう41歳の誕生日を迎えた幕内最年長の玉鷲との一番です。ここまで負けなしの7連勝で早くも勝ち越しに大手をかける大の里。16日は前頭4枚目・玉鷲との対戦です。強烈なおっつけとのど輪で土俵際まで追い込まれますが、最後は回り込みただ1人8連勝。17日は前頭4枚目・欧勝馬との一番に臨みます。一方、同じく津幡町出身で、新入幕の欧勝海は、千代翔馬に立ち合