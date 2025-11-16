遠藤はボリビア戦での出場に意欲を燃やしている(C)getty Images11月14日、森保一監督率いる日本代表は国際親善試合でガーナ代表と対戦し、2-0で勝利した。今回の11月シリーズでは、故障から復帰した遠藤航がおよそ2か月ぶりに招集されている。若手選手の活躍が目立ったガーナ戦では遠藤の出場が無く、その起用法から様々な声が上がった。【動画】南野拓実の先制弾、堂安律の追加点！2−0快勝を収めたガーナ戦のゴールシーンを見