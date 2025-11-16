神戸港で行われた「病院船」の活用に向けた訓練で、患者の治療手順を確認する医療関係者ら＝16日午後内閣府は16日、大規模災害時に患者を海上で治療できる「病院船」の活用に向けた訓練を神戸港で行った。医療関係者や船舶事業者ら約70人が参加し、被災地の病院の患者らを安全な地域に搬送する手順を確認した。政府は来年1月に病院船の運用を始める方針。四国沖を震源とするマグニチュード9クラスの南海トラフ巨大地震が発生し