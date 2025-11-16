賢者が選ぶ、いま贈りたい美味なるギフト。ギフトの達人、真野知子さんが、大事な人に贈りたい最新手みやげ5選をセレクトの心得とともに教えてくれました。開けた瞬間、心もほどける華やかオリエンタルギフトギフトの達人、真野知子さんが選んでくれたのは「心華やぐオリエンタルギフト」。年末年始、さまざまな人たちと囲むテーブルをイメージした、和や中華のバラエティ豊かなおいしさを厳選。「箱を開けた時にうれしくなる見目